Ещё одно «дело Салтанат»: В Казахстане изменщик зверски убил девушку, которая хотела всё рассказать невесте

В Казахстане Специализированный межрайонный суд Атырауской области вынес окончательный приговор по громкому делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Двое обвиняемых — Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов — приговорены к пожизненному лишению свободы.

«Хайржанов и Катимов в группе лиц по сговору и по найму убили Яну, тело сбросили в реку. <...> Вина подсудимых полностью доказана», — заявила судья Зарема Хамидуллина при оглашении приговора, пишут местные СМИ.

Суд обязал осуждённых выплатить потерпевшей стороне 15 миллионов тенге (около 28,5 тысячи долларов) в качестве моральной компенсации. Мать погибшей Галина Легкодимова назвала приговор справедливым, отметив, что главной целью для неё было не только наказание виновных, но и восстановление доброго имени дочери.

Судебный процесс длился почти два месяца. 23-летняя Яна Легкодимова была убита в Атырау в октябре 2024 года, но её тело обнаружили на берегу реки Урал только через восемь месяцев. Согласно следствию, девушку задушил в автомобиле её парень Ризуан Хайржанов, в то время как его друг Алтынбек Катимов блокировал дверь. После убийства они сбросили тело в реку.

Как установило обвинение, мотивом преступления стало намерение Яны раскрыть невесте Хайржанова его двойную жизнь. Задержать подозреваемых помог дневник погибшей. Восстановленная переписка показала, что мужчины заранее планировали убийство, обсуждали детали преступления и возможность подкупа правоохранителей. После совершения убийства оба поехали отмечать в бар.

