Суд вынес приговор уфимцу, который выбросил жену из окна на глазах у 4-летней дочери

В Уфе к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы приговорили местного жителя, выбросившего жену из окна на глазах у 4-летней дочери. Обвиняемый не признал свою вин; Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия в семье Регины и Валерия произошла 13 июня 2024 году. Женщина гуляла с собакой и младшей дочерью в компании подруги. Вернувшись домой, она через час оказалась под окнами своей квартиры. Задержать супруга по подозрению в убийстве удалось 30 июля.

Единственным свидетелем произошедшего стала 4-летняя девочка. Несмотря на то, что её не допрашивали, психологи работали с ней, чтобы восстановить картину событий. Стало известно, что в детском саду малышка, рассказывая о своей семье, сообщила, что её папа «выкинул маму из окошка».

Регина и Валерий состояли в браке 26 лет. По словам старшей дочери Виолетты, отец злоупотреблял алкоголем, систематически избивал мать и её саму, пока девушка не вышла замуж и не покинула дом в 19 лет. Регина часто обращалась к дочери за помощью, когда Валерий нападал на неё. В день трагедии она также звонила Виолетте, но та не смогла приехать.

Обвиняемый признал факты избиения жены, но отрицал свою причастность к её падению из окна. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и убийстве. Суд вынес обвинительный приговор, а также обязал Валерия выплатить один миллион рублей в качестве компенсации старшей дочери.

Ранее Уфу также поразил инцидент, когда отец сбросил свою трехлетнюю дочь из окна четвёртого этажа. В квартире на момент происшествия находились только он и девочка, так как мать с другим ребёнком была в санатории. Через несколько дней мужчина предстал перед судом, где демонстрировал неадекватное поведение. В связи с этим его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.