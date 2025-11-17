Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 15:21

15-летняя школьница потеряла сознание в баре после трёх шотов лимончелло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

В Белгороде 15-летняя школьница была госпитализирована после трёх шотов лимончелло в местном «Гастробаре 360». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Девочка вместе с друзьями из соседнего села посетила заведение, где ей наливали, несмотря на возраст. После употребления трёх рюмок крепкого алкоголя у школьницы закружилась голова, и она потеряла сознание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в медицинское учреждение. После оказания помощи и капельницы юная леди отказалась от дальнейшей госпитализации и поехала домой. Полиция начала проверку в отношении бара по факту продажи алкоголя несовершеннолетней.

Ранее Life.ru рассказывал, как на Урале 15-летний подросток погиб, выпив смешанный с энергетиком алкоголь. Вместе с другом они решили попробовать сделать коктейль. В итоге плохо стало обоим, однако выжить удалось только одному.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

