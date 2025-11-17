Россия и США
17 ноября, 15:23

Роднина и Журова объяснили, почему комментируют любые новости, даже «странные»

Обложка © РИА Новости / Анастасия Петрова, Мария Девахина

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что журналисты часто звонят ей и просят дать комментарий по какому-либо поводу. По её мнению, это связано с беспристрастностью и объективностью её позиции. Об этом Роднина сказала порталу Sports.ru.

«Так людям интересно же. Я не виновата, что у меня такая известная фамилия. <...> Одно могу сказать точно: я не вру, не подделываюсь и не подстраиваюсь», — пояснила она. При этом она подчеркнула, что если ничего не знает по обсуждаемой теме, то не боится об этом открыто сказать журналистам.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова тоже подтвердила, что ей поступают запросы от журналистов разных изданий по 15 раз за день. Однако она относится к этому спокойно и считает задачей политика «комментировать всё, даже если тема странная».

Ранее Ирина Роднина удивилась реакции общественности на свой призыв не рассчитывать на пенсию. По мнению бывшей спортсменки, бурный ответ возник из-за отсутствия других новостей на повестке. Также она предположила, что само слово «пенсия» заставляет сограждан давать реакцию.

