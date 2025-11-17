Самоочищающиеся носки с серебром создали в лаборатории NASA

Стартаперы выпустили носки, покрытые серебром. Создатели обещают, что они будут самоочищаться от бактерий и запаха. Тестировали такое изобретение в лабортатории NASA.

Сейчас цена носков, которые «стирают» сами себя, начинается от 2,5 тысячи рублей за пару. Можно выбрать короткую или длинную модель в восьми цветах. Отмечается, что в носках удобно заниматься спортом, путешествовать и выходить на пробежки.

Ранее Life.ru сообщал, что Apple выпустила чехол-носок для iPhone за 18,5 тысячи рублей. Новинка доступна в двух версиях: короткой и длинной. Создатели уверены, что аксессуар позволит подчеркнуть «связь» между пользователем и его устройством, воплощая принципы универсальности и минимализма.