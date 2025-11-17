Москвич устроил незаконную выставку из редких животных, занесённых в Красную книгу России

В Москве мужчина устроил незаконную частную выставку животных, занесённых в Красную книгу России и охраняемых конвенцией СИТЕС. В клетках он держал гекконов, питонов, черепах и хамелеонов. Общественники обратились в прокуратуру, после чего была начата проверка. Об этом рассказали в столичном ведомстве.

Экспонируемые животные. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Экспонируемые животные. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Место содержания животных. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«Животные содержались в ненадлежащих условиях, им не были обеспечены необходимое питание и питьевой режим, подходящая температура и влажность. Состояние некоторых животных специалистами оценивается как критическое», — говорится в тексте.

У владельца не было никаких документов на животных и результатов их ветеринарных осмотров. Возбуждено административное дело ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение). Все животные переданы в Московский зоопарк для лечения.

Ранее у жителей Москвы изъяли чернобурого лисёнка, поскольку его содержание в домашних условиях является нарушением законодательства. Трёхгодовалый лис по кличке Нильс был передан в Московский зоопарк для реабилитации и дальнейшего ухода.