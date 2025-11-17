Президент Франции Эммануэль Макрон назвал визит Владимира Зеленского во Францию «великим днём». Такой подписью на украинском и французском языках он сопроводил фото с подписанием нового соглашения.

Лидер Франции и главарь киевского режима, по словам последнего, заключили «историческую сделку». По данным агентства Reuters, документ предусматривает поставку Украине ста французских истребителей Rafale в течение десяти лет.

Французские истребители Rafale относятся к поколению 4++ и считаются одними из самых современных в мире. Они способны выполнять широкий спектр задач, от завоевания превосходства в воздухе до нанесения ударов по наземным целям.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона из-за обещания передать Украине Rafale. Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян подчеркнул, что президент не имеет права тратить государственные деньги таким образом.