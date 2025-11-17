Отец и сын пропали в тоннелях бывшего концлагеря в Германии

В Германии на территории мемориала бывшего нацистского концлагеря Дора-Миттельбау развернулась масштабная поисковая операция после исчезновения 50-летнего мужчины и его 19-летнего сына. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Путешественники планировали исследовать подземные тоннели, где в 1943-1945 годах заключённые производили ракеты для нацистской военной промышленности. После их исчезновения бывшая жена одного из мужчин обратилась в полицию, что привело к масштабной операции с привлечением кинологов и вертолёта.

Позже выяснилось, что мужчины, испугавшись полицейских, спрятались, не успев спуститься в мемориальный комплекс. Связавшись с родственниками, они сообщили о своём местонахождении. В результате обоим предъявлены обвинения в незаконном проникновении, и они обязаны возместить стоимость поисковой операции полиции Тюрингии.

Ранее сообщалось, что в Таманском районе Краснодарского края мужчина держал сына в подвале и применял физические и психологические методы воздействия. 42-летний житель станицы Тамань подтвердил использование особых методов воспитания, но отрицал факты насилия и удержания в подвале. Осмотр жилья и подвального помещения не выявил признаков нарушений, с мужчиной проведена профилактическая беседа, а проверка по данному факту продолжается.