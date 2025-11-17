Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 18:02

Суд арестовал экс-чиновника Калининградской области за присвоение 40 млн рублей

Обложка © Telegram / Калининградский Следком

Обложка © Telegram / Калининградский Следком

В Калининграде суд арестовал на два месяца экс-главу Советского городского округа, который подозревается в мошенничестве на 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном СК. Также ведомство показало кадры задержания бывшего чиновника.

Задержание экс-чиновника Калининградской области. Видео © Telegram / Калининградский Следком

«Только что Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СУСК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 января 2026 года», уточнили в СК.

В 2017 году подозреваемый занимал пост советника главы Гурьевского городского округа. Он предложил директору одного из муниципальных учреждений отдавать ему 75% от еженедельной прибыли предприятия, обещая урегулировать все сложности с правоохранителями и минимизировать проверки. В общей сложности обвиняемый получил 40 миллионов рублей, но все деньги присвоил себе. Мошенническая схема была раскрыта в ноябре 2025 года.

Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное дело против курской судьи Петровой
Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное дело против курской судьи Петровой

Ранее Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar