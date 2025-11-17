Суд арестовал экс-чиновника Калининградской области за присвоение 40 млн рублей

В Калининграде суд арестовал на два месяца экс-главу Советского городского округа, который подозревается в мошенничестве на 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном СК. Также ведомство показало кадры задержания бывшего чиновника.

Задержание экс-чиновника Калининградской области. Видео © Telegram / Калининградский Следком

«Только что Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя СУСК России по Калининградской области об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 января 2026 года», — уточнили в СК.

В 2017 году подозреваемый занимал пост советника главы Гурьевского городского округа. Он предложил директору одного из муниципальных учреждений отдавать ему 75% от еженедельной прибыли предприятия, обещая урегулировать все сложности с правоохранителями и минимизировать проверки. В общей сложности обвиняемый получил 40 миллионов рублей, но все деньги присвоил себе. Мошенническая схема была раскрыта в ноябре 2025 года.

