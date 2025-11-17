Тяжёлая форма акне возникла у россиянки после лицевого массажа

После серии лицевых массажей у россиянки развилась тяжёлая форма акне, потребовавшая месячного курса антибиотиков. По словам пострадавшей, первые высыпания появились уже после второго сеанса, но она продолжила процедуры, что привело к резкому ухудшению состояния кожи. Об этом сообщает SHOT Проверка.

«Если массаж делается по маслу и при этом кожа недостаточно очищена, то бактерии вбиваются глубоко в поры. И у людей, склонных к воспалениям, высыпания обязательно будут», — пояснила дерматолог Татьяна Егорова.

У девушки развилась тяжёлая форма акне после лицевого массажа. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Особенно рискованны такие процедуры для обладателей жирной кожи, поскольку масло забивает расширенные поры, провоцируя воспаления. Эксперты подчёркивают, что при склонности к акне лучше воздержаться от лицевого массажа с использованием масел. Хотя для здоровой кожи такие процедуры даже полезны — они улучшают кровообращение и создают лифтинг-эффект, но требуют тщательной предварительной очистки кожных покровов.

Ранее врач-дерматолог рассказала, что даже при появлении вакцины против акне в ближайшем будущем её не следует считать универсальным решением проблемы. Специалист указала на две основные опасности: массовое неправильное применение препарата без учёта побочных эффектов, а также риск использования вакцины в косметологических кабинетах с недостаточным уровнем профессионализма.