В Лондоне установили бронзовую статую Бриджит Джонс

В Лондоне установили бронзовую статую, посвящённую знаменитой киногероине Бриджит Джонс. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail со ссылкой на данные городских властей.

Памятник создан в честь главной героини одноимённой серии фильмов, снятых по произведениям английской писательницы Хелен Филдинг. Образ Бриджит Джонс, воплощённый на экране Рене Зеллвегер, стал культурным феноменом и символом современной женщины.

Установка статуи знаменует признание значимости этого персонажа в поп-культуре Великобритании. Местные жители и туристы уже начали посещать новую достопримечательность, делая фотографии с бронзовой версией любимой героини.

