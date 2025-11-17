Россия будет продолжать вести спецоперацию, пока не достигнет выполнения всех поставленных задач. Об этом напомнил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи активистов «Молодой Гвардии» в Москве, общаясь с добровольцами, отправляющимися на фронт.

«Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей... Желаю вам всего доброго, берегите себя. Это не менее важно, чем помогать своей стране, проявлять мужество», — отметил Медведев.

Ранее Медведев назвал режим Зеленского гнойником, который скоро будет вскрыт. Он охарактеризовал текущую украинскую власть как проблему для европейской безопасности, отметив, что ситуация может измениться под влиянием внешних или внутренних факторов.