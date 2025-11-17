Россия и США
17 ноября, 17:15

Вандал без новогоднего настроения разгромил праздничные матрёшки в центре Москвы

В Москве произошёл необычный инцидент: прохожий атаковал новогоднюю инсталляцию в Камергерском переулке. Он налетел на двух матрешек, избил их кулаками и унёс одну из них в неизвестном направлении. Кадры публикует телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы».

Вандал в Москве раскидал новогодних матрёшек. Видео © Telegram/ Москвач • Новости Москвы

В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты» весом 125 кг
В Швеции похитили бронзовую скульптуру «Эмигранты» весом 125 кг

Ранее Life.ru писал о женщине, которая выбросила в гирлянду из флагов России, сорванную на улице. Информация о случившемся появилась в пабликах Краснодара, где опубликовали видео с произошедшем.

Обложка © Telegram/ Москвач • Новости Москвы

