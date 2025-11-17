Россияне с микро-студиями «9 квадратов» бросились скупать половинки ёлок

Половинки искусственных ёлок стали доступны для покупки в Интернете. Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, эти разделенные вдоль ёлки предназначены для владельцев малогабаритного жилья, однако их цена достаточно высока — от 7 до 16 тысяч рублей за одну половинку.

Такие ёлки устанавливаются вплотную к стене или в углу, что позволяет оптимально использовать пространство в маленьких квартирах. Продавцы уверяют, что с фронтального ракурса такое дерево выглядит как полноценная, пышная ель, однако с боковой стороны становится видно, что это всего лишь часть.

Ранее Life.ru рассказывал, как выбрать искусственную новогоднюю ёлку, которая простоит 10 лет. Особое внимание следует уделить маркировке: этикетка должна содержать полные данные производителя, дату выпуска (не рекомендуется приобретать ёлки, произведённые более пяти лет назад), состав материалов и условия эксплуатации.