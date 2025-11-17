Фон дер Ляйен предрекла Киеву огромный дефицит в 2026‑2027 годах

В следующем году Украина рискует оказаться в бюджетном тупике, указано в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленном лидерам ЕС. Там говорится, что растущие затраты на ведение войны подрывают финансовую устойчивость Украины. Об этом сообщает издание Politico.

«По мере того как <...> затраты на войну растут, финансовая устойчивость Украины уменьшается. Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьёзный экономический тупик, что подорвет её способность защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур», — указано в документе.

Напомним, что ранее Еврокомиссия представила странам ЕС три варианта масштабной финансовой помощи Украине на общую сумму около 140 миллиардов евро. Наиболее предпочтительным вариантом назван так называемый «репарационный кредит» с использованием заблокированных российских активов.