17 ноября, 18:22

На Украине хотят чипировать бойцов ВСУ, чтобы они не сбегали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Один из военных ВСУ в эфире телеканала «Киев 24» предложил чипировать мобилизованных бойцов. С помощью такой меры он хочет предотвращать дезертирство.

«В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих? Чтобы можно было найти по GPS и вернуть», — заявил военный.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области боевиков ВСУ уже два месяца держат без выплат. Известно, что в регион из учебных центров прибывают мобилизованные без каких-либо документов, включая военные билеты.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

