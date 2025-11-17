На Украине хотят чипировать бойцов ВСУ, чтобы они не сбегали

Один из военных ВСУ в эфире телеканала «Киев 24» предложил чипировать мобилизованных бойцов. С помощью такой меры он хочет предотвращать дезертирство.

«В 21 веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих? Чтобы можно было найти по GPS и вернуть», — заявил военный.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сумской области боевиков ВСУ уже два месяца держат без выплат. Известно, что в регион из учебных центров прибывают мобилизованные без каких-либо документов, включая военные билеты.