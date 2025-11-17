Лавров: Российско-индийский саммит состоится через 3 недели в Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров официально подтвердил проведение российско-индийского саммита через три недели в Нью-Дели. Об этом он заявил в ходе переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце, российско-индийского саммита в индийской столице», — сообщил Лавров.

Ранее сообщалось, что 5 декабря 2025 года президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Индию, где в Нью-Дели состоится Российско-индийский форум. Стороны готовят «солидный пакет договорённостей» с акцентом на экономическое и торговое сотрудничество. В Кремле сообщили, что о конкретных документах, включая возможное соглашение о защите прав индийских работников в России, будет объявлено дополнительно.