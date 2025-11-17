Домников: Беседа с Путиным позволит ФНПР развиваться дальше
Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым, в ходе которой обсудил актуальные вопросы сотрудничества и роли профсоюзов в стране. Анатолий Домников, председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения, в беседе с Life.ru прокомментировал итоги встречи, отметив, что президент подчеркнул значимость профсоюзного объединения, объединяющего почти 20 миллионов человек.
Я думаю, что встреча с президентом не станет новым витком в развитии, она станет просто продолжением. Потому что Сергей Иванович Черногаев избран совсем недавно, и на нашем съезде, когда мы его избирали, присутствовал президент страны и напутствовал всех нас, все профсоюзы России, на то, чтобы мы продолжали своё развитие. Он сегодня сказал, что профсоюзы — это очень важный институт государства.
Домников также отметил, что профсоюзы должны использовать свои возможности для создания эффективного диалога между трудом и капиталом, что является необходимым для стабильности и развития экономики страны.
Напомним, что на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Сергеем Черногаевым Путин оценил работу профсоюзов в приграничных регионах. Черногаев доложил о старте акции «Профсоюзы России – Za СВОих». Её цель — обеспечить противоосколочной защитой тех, кто работает в оперативных службах и на приграничных территориях, а также участвует в посевной и уборочной кампаниях.
