Домников: Беседа с Путиным позволит ФНПР развиваться дальше

Я думаю, что встреча с президентом не станет новым витком в развитии, она станет просто продолжением. Потому что Сергей Иванович Черногаев избран совсем недавно, и на нашем съезде, когда мы его избирали, присутствовал президент страны и напутствовал всех нас, все профсоюзы России, на то, чтобы мы продолжали своё развитие. Он сегодня сказал, что профсоюзы — это очень важный институт государства.