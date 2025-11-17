Оранский: Власти Марселя сняли охрану с генконсульства России

Власти Марселя решили снять охрану с генерального консульства России. Здание подверглось нападению проукраинских активистов в феврале. Об отмене охраны сообщил генконсул Станислава Оранского.

Дипломат отметил, что сейчас главная проблема связана с визами и аккредитацией новых сотрудников. Когда одни сотрудники уезжают в Россию, не удаётся заменить их новыми.

«Насколько нам известно из неофициальных источников, охрану с нашего генконсульства в Марселе сняли. Раньше безопасность обеспечивала патрульная машина, а теперь нас полностью исключили из объектов охраны», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это решение отражает официальную позицию французских властей. Дипломат также добавил, что руководство Франции не принимает мер против нападавших на российские дипломатические объекты.

Ранее Life.ru сообщал, что Франция пообещала усилить давление на Россию после ответных ударов по Украине. Соответствующее заявление разместили на официальном сайте МИД Франции. В документе осуждают массированные удары, которые нанесли российские вооружённые силы.