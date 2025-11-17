Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 18:47

Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова Владимира Зеленского о готовности прекратить поставки российской нефти в республику рассматриваются как атака на суверенитет страны. Об этом он сообщил в официальном комментарии для журналистов.

«Если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет. Это неприемлемо», — подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Он добавил, что пока у власти находится нынешнее правительство, ни Брюсселю, ни Киеву не удастся втянуть Венгрию в конфликт.

Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине
Венгрия пообещала блокировать решения ЕС, ведущие к эскалации на Украине

Ранее в Венгрии подтвердили позицию Будапешта о блокировании ускоренной интеграции Украины в Евросоюз. Охарактеризовав ситуацию в Киеве как «коррупционный хаос», министр заявил о недопустимости появления в ЕС так называемой «украинской мафии» и поставок низкокачественного украинского зерна на европейский рынок. Сийярто также подверг критике намерения Брюсселя направлять европейские средства Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Венгрия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar