17 ноября, 18:35

Захвативший заложников в Первоуральске мужчина судим за грабежи, разбой и побои

Мужчина, который захватил заложников и угрожает взорвать гранату в квартире Первоуральска, имеет судимости за грабежи, разбой и побои. На место происшествия прибыли не только переговорщики, но и его мать. Предполагают, что 42-летний Азат находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Свидетели рассказали, что перед инцидентом слышали крики и угрозы из его квартиры. По словам местных жителей, ситуация произошла из-за подозрений в супружеской измене. В настоящее время его мать пытается уговорить сына сдаться полиции.

На западе Украины мужчина взорвал гранату при задержании дорожным патрулем
На западе Украины мужчина взорвал гранату при задержании дорожным патрулем

Как ранее сообщал Life.ru, в Первоуральске, Свердловская область, мужчина забаррикадировался в жилом доме. Он угрожает взорвать гранату, при этом в квартире находятся заложники — женщина и ребёнок. В районе дома отключили газоснабжение. На месте работают экстренные службы и специализированные подразделения, а территория оцеплена. Также эвакуировали около пятидесяти человек из близлежащих домов.

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Свердловская область
