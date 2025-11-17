Захвативший заложников в Первоуральске мужчина судим за грабежи, разбой и побои

Мужчина, который захватил заложников и угрожает взорвать гранату в квартире Первоуральска, имеет судимости за грабежи, разбой и побои. На место происшествия прибыли не только переговорщики, но и его мать. Предполагают, что 42-летний Азат находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Свидетели рассказали, что перед инцидентом слышали крики и угрозы из его квартиры. По словам местных жителей, ситуация произошла из-за подозрений в супружеской измене. В настоящее время его мать пытается уговорить сына сдаться полиции.

Как ранее сообщал Life.ru, в Первоуральске, Свердловская область, мужчина забаррикадировался в жилом доме. Он угрожает взорвать гранату, при этом в квартире находятся заложники — женщина и ребёнок. В районе дома отключили газоснабжение. На месте работают экстренные службы и специализированные подразделения, а территория оцеплена. Также эвакуировали около пятидесяти человек из близлежащих домов.