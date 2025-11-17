Россия и США
На Украине задержали 15 человек по делу о коррупции в армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержании 15 командиров и должностных лиц воинских частей по обвинению в системной коррупции. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.

«За три недели прокуроры задокументировали почти 1,5 миллиона гривен (35,68 тысячи долларов) взяток за назначение на должности, перевод между частями, бронирование, оформление на службу», — отмечается в сообщении.

Параллельно правоохранители задержали 22 человека по подозрению в организации незаконного выезда граждан за границу. Согласно недавнему опросу исследовательского центра SOCIS, 48,5% украинцев считают высокий уровень коррупции главной проблемой страны, а 65% респондентов называют хищение бюджета основной ошибкой властей.

Ранее Life.ru писал, что в Сумской области Украины в течение двух месяцев военнослужащим ВСУ не производятся положенные выплаты. Сообщается, что в регион продолжают прибывать мобилизованные из учебных центров без полного пакета документов, включая военные билеты.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

