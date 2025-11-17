Задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату в жилом доме в Первоуральске

Силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в жилом доме Первоуральска. Как сообщает Telegram-канал SHOT, квартиру, в которой он забаррикадировался, взяли штурмом.

К счастью, обошлось без пострадавших. Теперь во всём предстоит разобраться правоохранителям.