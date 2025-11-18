Глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза выделять Украине финансовую помощь в размере от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах, что составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме лидерам стран ЕС указывается, что общий объём поддержки за два года должен достигнуть 90 миллиардов евро, при условии завершения конфликта в 2026 году.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что предложенный механизм не создаст общих долговых обязательств ЕС, но потребует фискальных корректировок в национальных бюджетах. В качестве альтернативы она рассматривает использование кредитных возможностей ЕС или Европейского стабилизационного механизма, однако такие займы будут учитываться как государственный долг стран-членов.

Ранее глава Еврокомиссии предупреждала о риске бюджетного тупика для Украины в 2026-2027 годах, указывая, что растущие военные расходы подрывают финансовую устойчивость страны. По её оценкам, Киев столкнётся со значительным дефицитом бюджета в ближайшие годы.