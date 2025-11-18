ФПК: Пижамы появятся в вагонах люкс дальнего следования

В вагонах люкс некоторых поездов дальнего следования в России появятся пижамы. Об этом сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Владимир Пястолов.

По его информации, новая услуга стартует в 2026 году.

«Для пассажиров теперь будут предусмотрены индивидуальные пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом», — рассказал Пястолов в интервью РИА «Новости».

Доплачивать за пижамы не нужно. Их стоимость войдёт в пакет сервисных услуг.

