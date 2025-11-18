Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 22:15

ФПК: Пижамы появятся в вагонах люкс дальнего следования

Обложка © Telegram / Телеграмма РЖД

Обложка © Telegram / Телеграмма РЖД

В вагонах люкс некоторых поездов дальнего следования в России появятся пижамы. Об этом сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Владимир Пястолов.

По его информации, новая услуга стартует в 2026 году.

«Для пассажиров теперь будут предусмотрены индивидуальные пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом», рассказал Пястолов в интервью РИА «Новости».

Доплачивать за пижамы не нужно. Их стоимость войдёт в пакет сервисных услуг.

Первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт под Тегераном
Первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт под Тегераном

Ранее Life.ru сообщал о расписании новогоднего «Поезда Деда Мороза» на будущий сезон. Этот праздничный поезд посетит 70 городов по всей стране. Путешествие начнётся 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге, родине главного российского волшебника. В Москве поезд остановится 2 и 3 января 2026 года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ржд
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar