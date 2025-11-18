Конец эпохи: Ford поставил точку в истории легендарного автомобиля

Компания Ford официально завершила производство модели Focus после почти трёх десятилетий на рынке. Как сообщил менеджер по корпоративным коммуникациям Ford of Europe Волкер Эйс, последний автомобиль сошёл с конвейера завода в Саарлуисе — им стал белый пятидверный хэтчбек. За 27 лет существования модели было выпущено около двенадцати миллионов экземпляров.

Решение о прекращении производства Focus стало частью стратегии перехода к электромобилям, о котором компания объявила ещё в 2022 году. В настоящее время модель уступает место новым электрическим Explorer и Capri, созданным на немецкой платформе MEB. Завод в Саарлуисе, где долгие годы выпускался Focus, закрыт, а его дальнейшая судьба остаётся неопределённой.

Назначенный недавно руководитель европейского подразделения Ford Джим Баумбик, ранее работавший над моделями Focus и Kuga, теперь должен сформировать новую линейку автомобилей, соответствующую запросам европейского рынка. Планируется, что высвободившуюся нишу займет новый кроссовер.

