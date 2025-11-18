Петербуржец пожертвовал деньгами и Харлеем ради «выкупа души» в масонском ордене

Петербуржец оказался фигурантом дела о мошенничестве после того, как потребовал у своего знакомого деньги и мотоцикл за «выкуп души». Куйбышевский районный суд направил уголовное дело в Приморский район, где обвиняемому предстоит отвечать за свои действия. В феврале 2025 года он, администрируя несколько телеграм-каналов, убедил приятеля вступить в вымышленный «Масонский орден» и выполнять различные «обряды».

Когда жертва решила покинуть сообщество, мошенник заявил, что его душа будет проклята, если не заплатить. Для «выкупа» доверчивый человек оставил более 700 тысяч рублей в одной из книг в центре города. Однако этого обвиняемому не хватило и он потребовал отдать ему ещё и мотоцикл «Харлей Дэвидсон» стоимостью 1,5 миллиона рублей. В итоге общая сумма ущерба превысила 2,2 миллиона рублей.

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что обвиняемый уже был осуждён условно за причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь мужчине грозит реальное уголовное наказание за мошенничество в особо крупном размере.

