Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 00:49

Под Белгородом мужчины устроили драку с топором после спора в родительском чате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trambler58

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trambler58

Перепалка в школьном чате закончилась настоящей дракой с применением оружия в городе Строителе Белгородской области. Вечером 16 ноября двое мужчин встретились на улице Ленина: один пришёл с топором, другой – с бейсбольной битой. По итогам конфликта один из его участников сразу попал в больницу, второй позже сам обратился за помощью с черепно-мозговой травмой.

Двое мужчин подрались после спора в родительском чате. Видео © Telegram / Белгород | ФОНАРЬ

Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и установили личности обоих мужчин. Конфликт, по предварительным данным, возник на бытовой почве и привёл к серьёзным последствиям. В ГУ МВД по региону уточнили, что сейчас идёт проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Пытки утюгом и драки: Свирепая сибирская школьница сколотила «‎бойцовский клуб» из подростков
Пытки утюгом и драки: Свирепая сибирская школьница сколотила «‎бойцовский клуб» из подростков

Ранее Life.ru писал, что оба участника драки могут быть привлечены к ответственности. Обоюдное причинение телесных повреждений означает, что каждый отвечает по закону за свои поступки.

Всё о ЧП, конфликтах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Криминал
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar