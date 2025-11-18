Под Белгородом мужчины устроили драку с топором после спора в родительском чате

Перепалка в школьном чате закончилась настоящей дракой с применением оружия в городе Строителе Белгородской области. Вечером 16 ноября двое мужчин встретились на улице Ленина: один пришёл с топором, другой – с бейсбольной битой. По итогам конфликта один из его участников сразу попал в больницу, второй позже сам обратился за помощью с черепно-мозговой травмой.

Двое мужчин подрались после спора в родительском чате. Видео © Telegram / Белгород | ФОНАРЬ

Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и установили личности обоих мужчин. Конфликт, по предварительным данным, возник на бытовой почве и привёл к серьёзным последствиям. В ГУ МВД по региону уточнили, что сейчас идёт проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее Life.ru писал, что оба участника драки могут быть привлечены к ответственности. Обоюдное причинение телесных повреждений означает, что каждый отвечает по закону за свои поступки.