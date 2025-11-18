Украинский боксёр Усик утратил статус абсолютного чемпиона мира
Украинский боксёр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO
Александр Усик. Обложка © ТАСС / AP / Frank Augstein
Украинский боксёр Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), что подтвердила пресс-служба организации. В результате спортсмен утратил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
При этом Усик сохранил чемпионские пояса других ведущих боксерских организаций: Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).
