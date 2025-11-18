Украинский боксёр Усик утратил статус абсолютного чемпиона мира

Украинский боксёр Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), что подтвердила пресс-служба организации. В результате спортсмен утратил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

При этом Усик сохранил чемпионские пояса других ведущих боксерских организаций: Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF).

Ранее Life.ru рассказывал, как российские боксёры завоевали 38 золотых медалей на юниорском чемпионате Европы. Соревнования проходили с 1 по 10 ноября. Все отечественные команды — как юноши, так и девушки в возрастных категориях 17-18 и 19-22 лет — поднялись на высшую ступень общекомандного пьедестала.