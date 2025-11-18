НАТО в панике: Радиостанция Судного дня вышла в эфир и напугала Запад

Британский таблоид Express разглядел угрозу НАТО в слове «Латвия», прозвучавшем в эфире Радиостанции Судного дня. Сообщение появилось в понедельник и стало частью серии кодированных сигналов, которые станция продолжает передавать.

Британские журналисты отметили, что одно только упоминание названия страны-союзника НАТО вызвало тревогу на Западе. Радиостанция УВБ-76, известная в народе как радио Судного дня, часто использует такие короткие слова и комбинации, чтобы передавать закодированные сигналы.

Ранее Life.ru писал, что УВБ-76 передала несколько новых сообщений. Среди них прозвучало слово «Латвия», а также «болонский», «пошлый» и «нантотюк».