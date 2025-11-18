Трамп допустил удары по Мексике для остановки наркотрафика

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности нанесения ударов по территории Мексики с целью остановки наркотрафика. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о применении подобных действий.

«Допускаю ли я удары по Мексике, чтобы остановить наркотрафик? Меня это устраивает», — ответил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что США обязаны сделать всё необходимое для борьбы с наркотиками.

Ранее Трамп допустил возможность наземной военной операции в Венесуэле, но подчеркнул, что окончательное решение ещё не принято. Также глава Белого дома не исключил разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.