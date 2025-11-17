Дугин назвал 3 страны, в которых Трамп планирует осуществить госпереворот
Философ Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил о планах президента США Дональда Трампа организовать перевороты в трёх латиноамериканских странах — Венесуэле, Колумбии и Мексике. По его оценке, несмотря на изначально перспективные инициативы в северном направлении, американский лидер сосредоточился на борьбе с суверенными антиглобалистскими режимами региона.
«Трамп начал за здравие, кончает за упокой», — сыронизировал Дугин.
Он предположил, что операции будут точечными, без массовой высадки десантов, но с вероятными ударами по центрам принятия решений в Венесуэле. Эксперт охарактеризовал обвинения в адрес этих стран по наркоторговле как предлог для вмешательства, отметив, что основные синтетические наркотики производятся на территории самих США.
Ранее США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Кроме того, Трамп заявил о завершении правления Мадуро. Сам же Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы ко вторжению США. И хоть Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле, Трамп заявил, что руководство Венесуэлы заинтересовано в переговорах с США.
