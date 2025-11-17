Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 12:47

Дугин назвал 3 страны, в которых Трамп планирует осуществить госпереворот

Обложка © pixabay / MIH83

Обложка © pixabay / MIH83

Философ Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил о планах президента США Дональда Трампа организовать перевороты в трёх латиноамериканских странах — Венесуэле, Колумбии и Мексике. По его оценке, несмотря на изначально перспективные инициативы в северном направлении, американский лидер сосредоточился на борьбе с суверенными антиглобалистскими режимами региона.

«Трамп начал за здравие, кончает за упокой», — сыронизировал Дугин.

Трамп решил, как США будут действовать в отношении Венесуэлы
Трамп решил, как США будут действовать в отношении Венесуэлы

Он предположил, что операции будут точечными, без массовой высадки десантов, но с вероятными ударами по центрам принятия решений в Венесуэле. Эксперт охарактеризовал обвинения в адрес этих стран по наркоторговле как предлог для вмешательства, отметив, что основные синтетические наркотики производятся на территории самих США.

Пушков: Планы операции в Венесуэле грозят Трампу политическим кризисом
Пушков: Планы операции в Венесуэле грозят Трампу политическим кризисом

Ранее США направили многотысячную группировку к берегам Венесуэлы. Кроме того, Трамп заявил о завершении правления Мадуро. Сам же Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы ко вторжению США. И хоть Минюст США дал армии карт-бланш на бойню в Венесуэле, Трамп заявил, что руководство Венесуэлы заинтересовано в переговорах с США.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Венесуэла
  • Колумбия
  • Мексика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar