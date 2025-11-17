Дугин назвал 3 страны, в которых Трамп планирует осуществить госпереворот

Философ Александр Дугин в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил о планах президента США Дональда Трампа организовать перевороты в трёх латиноамериканских странах — Венесуэле, Колумбии и Мексике. По его оценке, несмотря на изначально перспективные инициативы в северном направлении, американский лидер сосредоточился на борьбе с суверенными антиглобалистскими режимами региона.

«Трамп начал за здравие, кончает за упокой», — сыронизировал Дугин.

Он предположил, что операции будут точечными, без массовой высадки десантов, но с вероятными ударами по центрам принятия решений в Венесуэле. Эксперт охарактеризовал обвинения в адрес этих стран по наркоторговле как предлог для вмешательства, отметив, что основные синтетические наркотики производятся на территории самих США.