В визовых центрах Португалии в России закончились слоты до конца 2025 года

Португалия приостановила приём заявлений на визы от россиян в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Визового центра.

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений», — указано в заявлении учреждения.

Заявителям посоветовали периодически проверять сайт для получения информации о новых датах подачи заявлений в 2026 году.

Ранее Life.ru сообщал, что визы в Египет для россиян могут подорожать больше чем в два раза. Египетский парламент одобрил законопроект от МИД, который предполагает увеличение стоимости консульских услуг как в Египте, так и за его пределами. Одно из главных изменений — повышение цены на визу с 25 до 45 долларов США.