Пушков назвал страх перед следствием причиной бегства Умерова с Украины

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров понимал возможные угрозы преследования на родине. Это осознание и подтолкнуло его к отъезду из страны. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только $100 млн в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванёт, так рванёт — счёт, вероятно, пойдёт на миллиарды», — указал Пушков.

Сенатор добавил, что Умеров проинформировал Владимира Зеленского и Андрея Ермака о своём решении. Он также заметил, что остаётся неясным, насколько далеко захочет зайти подлинный заказчик скандала.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что в ближайшее время Умеров собирается дать показания ФБР против Зеленского и Ермака. В обмен на сотрудничество чиновник надеется избежать обвинений от НАБУ по делу о плёнках Миндича.