Министр транспорта рассказал о судьбе «Лады Калины», на которой ездил Путин

Министр транспорта России Андрей Никитин рассказал о судьбе автомобиля «Лада Калина», на котором президент Владимир Путин совершил поездку по Дальнему Востоку в 2010 году. Об этом пишет kp.ru.

По словам министра, после того как глава государства подарил автомобиль одному из рабочих, машина эксплуатировалась в течение 15 лет, сменила нескольких владельцев, а затем была выкуплена сибирскими дорожниками.

Никитин отметил, что этот автомобиль стал своеобразным талисманом качественного дорожного строительства, подчеркнув, что развитие дорожной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики. Министр также добавил, что на Дальнем Востоке продолжается масштабное обновление транспортной системы, включая расширение БАМа, создание Восточного полигона и модернизацию портов, где появились даже частные железные дороги.