18 ноября, 23:30

Только не переборщите: Диетолог предупредила о побочных эффектах хлорофилла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Milenova Elena

Популярная пищевая добавка хлорофилл, которую многие используют для очищения организма и улучшения самочувствия, может таить скрытые риски, предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с Life.ru врач рассказала, как правильно и безопасно применять этот растительный антиоксидант.

Хлорофилл – это мощный природный антиоксидант, зелёный пигмент растений, растений и овощей. Он используется в народной медицине и различных вытяжках из проростков пшеницы, семян и других растений. В последнее время его популярность выросла благодаря замеченной способности очищать организм, снижать запах тела, пота и изо рта.

В народной медицине его применяют уже давно, подчеркнула Соломатина. Научные исследования показывают перспективные результаты: хлорофилл способен инициировать запрограммированную смерть раковых клеток, препятствовать развитию деменции и замедлять рост жировой ткани. Она добавила, что в медицине его применяют наружно для обработки ран, язв и гнойничковых высыпаний, а также для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта.

«В случае сильного окислительного стресса, вызванного заболеваниями, тяжёлыми стрессами или неправильным питанием, можно принимать курс качественной добавки с хлорофиллом для ускорения восстановления организма. Впрочем, не рекомендуется постоянно, в больших дозировках и длительно его использовать без консультации врача», – отметила Соломатина.

Собеседница Life.ru предупредила о возможных побочных эффектах при превышении дозировок: расстройствах ЖКТ, аллергических реакциях и дисбалансе микрофлоры кишечника. По её словам, прежде чем начинать приём добавки, особенно людям с хроническими заболеваниями или аллергией, важно проконсультироваться со специалистом.

«В целом, как любой растительный антиоксидант, хлорофилл обладает потенциалом стать перспективным средством, и исследования в этой области продолжаются», – заключила диетолог.

Ранее Life.ru писал, что популярный напиток бабл-ти может навредить здоровью. Регулярное употребление этого десерта с высоким содержанием сахара ведёт к развитию метаболических заболеваний. Особенно опасны тапиоковые шарики с высоким гликемическим индексом, которые к тому же могут вызвать проблемы с пищеварением.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

