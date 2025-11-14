Пустые калории: Врач предостерегла россиян от увлечения популярным напитком

Бабл-ти — это высококалорийный десерт в жидкой форме. Регулярное употребление этого напитка (чаще чем 1-2 раз в месяц) может привести к развитию целого ряда метаболических заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России по клинико-экспертной работе, терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Стандартный стакан бабл-ти объёмом 500 мл содержит от 40 до 60 граммов сахара, что превышает суточную норму потребления добавленного сахара, рекомендованную ВОЗ. Особую опасность, по мнению врача, представляют тапиоковые шарики, которые являются быстрыми углеводами с высоким гликемическим индексом и могут вызывать проблемы с пищеварением.

Особенно осторожными необходимо быть людям с избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ, а также детям и подросткам. Основная проблема употребления напитка — это большое содержание сахара в нём. Елена Игнатикова Заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, терапевт и диетолог

Кроме того, в состав напитка также входят сухие сливки, которые являются источником трансжиров, повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и способствуют развитию атеросклероза. Пищевые добавки, используемые для создания ярких вкусов напитка (клубники, манго, карамели), могут вызывать аллергические реакции и не несут пользы для здоровья.

«Сложив все компоненты, мы получаем напиток, калорийность которого легко достигает 350-500 килокалорий в одном стакане. Такая калорийность приравнивается к полноценному приёму пищи, но с критически низкой питательной ценностью», — заключила Игнатикова.