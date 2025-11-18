Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 02:45

В Японии и Южной Корее заявили о готовности восстановить прямые рейсы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KeleX Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KeleX Pictures

В Японии существует запрос на возобновление авиасообщения с Россией. Об этом сообщили в посольстве РФ в Токио. Запрос поступает как от крупных перевозчиков, так и от местных компаний.

По данным дипломатов, местные авиакомпании пострадали из-за антироссийской политики своего правительства. Они выражают заинтересованность в восстановлении рейсов.

«Основные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход воздушного пространства нашей страны. Это приводит к удорожанию билетов, увеличению времени в пути и повышенному износу техники», — приводят комментарий посольства «Известия».

В дипмиссии добавили, что российские авиакомпании также заинтересованы в восстановлении прямых рейсов. В любой момент возобновить авиасообщение с Россией готов основной южнокорейский перевозчик Korean Air. В компании заявили, что для этого необходимо согласование с заинтересованными органами.

Прямые рейсы из России в Японию будут стоить до 90 тысяч рублей в один конец
Прямые рейсы из России в Японию будут стоить до 90 тысяч рублей в один конец

Ранее Life.ru сообщал, что российские и японские авиакомпании обсуждают возможность возобновления прямых рейсов. Всё зависит от решения японского правительства, которое ввело ограничения на полёты. Российская сторона готова начать переговоры сразу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Япония
  • Россия
  • Авиаперелеты
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar