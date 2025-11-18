В Японии и Южной Корее заявили о готовности восстановить прямые рейсы с Россией

В Японии существует запрос на возобновление авиасообщения с Россией. Об этом сообщили в посольстве РФ в Токио. Запрос поступает как от крупных перевозчиков, так и от местных компаний.

По данным дипломатов, местные авиакомпании пострадали из-за антироссийской политики своего правительства. Они выражают заинтересованность в восстановлении рейсов.

«Основные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA) вынуждены выстраивать маршруты в Европу в обход воздушного пространства нашей страны. Это приводит к удорожанию билетов, увеличению времени в пути и повышенному износу техники», — приводят комментарий посольства «Известия».

В дипмиссии добавили, что российские авиакомпании также заинтересованы в восстановлении прямых рейсов. В любой момент возобновить авиасообщение с Россией готов основной южнокорейский перевозчик Korean Air. В компании заявили, что для этого необходимо согласование с заинтересованными органами.

Ранее Life.ru сообщал, что российские и японские авиакомпании обсуждают возможность возобновления прямых рейсов. Всё зависит от решения японского правительства, которое ввело ограничения на полёты. Российская сторона готова начать переговоры сразу.