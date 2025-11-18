В США на аукцион выставили 100-килограммовый золотой унитаз «Америка»

Аукционный дом Sotheby's готовится провести аукцион, на котором предложит 100-килограммовый унитаз из 18-каратного золота. Это произведение создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Организаторы аукциона разместили фото предмета в соцсети X.

Золотой унитаз «Америка». Видео © X / Vuralelibol

«Посмотрите на эту работу, установленную в ванной комнате культового здания Breuer Building в Нью-Йорке, которое откроется 8 ноября», — подписали снимок Sotheby's.

Золотой унитаз под названием «Америка» весит 101,2 килограмма и полностью функционирует. Окончательную оценку и стартовую ставку определят на основе цены золота в 17.00 по восточному времени [19 ноября в 1.00 мск]. В настоящее время это сумма почти в 10 миллионов долларов. Торги начнутся в 19.00 [19 ноября в 3.00 мск].

Всего существовало два таких унитаза. Один украли в сентябре 2019 года из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Унитаз использовали как часть художественной экспозиции, выставленной во дворце, и на него тоже можно было сесть.

Как сообщал Life.ru, это полностью функциональное изделие создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Потенциальные покупатели смогут осмотреть унитаз, но им запрещено садиться на него, так как это — произведение искусства.