Золотой унитаз под названием «Америка» продадут на аукционе за баснословную сумму

На аукционе Sotheby's 18 ноября представят необычный лот — полностью функциональный унитаз из чистого золота, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. Как сообщает The Wall Street Journal, стартовая цена арт-объекта весом 101,2 кг составит 10 миллионов долларов.

Представитель аукционного дома Дэвид Гальперин отметил, что потенциальные покупатели смогут лично осмотреть изделие, однако с важной оговоркой — им запрещено садиться на произведение искусства. Это уже не первая работа Каттелана, получившая мировую известность: ранее его арт-объект в виде банана, приклеенного скотчем к стене, был продан за 6,2 миллиона долларов. Покупатель, кстати, съел столь дорогой фрукт.

Унитаз носит название «Америка». Эта скульптура создана 2016 году итальянским художником Маурицио Каттеланом из цельного 18-каратного золота.

Всего скульптор создал два золотых унитаза. В 2019 году один из них украли из дворца Бленхейм (родовое гнездо экс-премьер Британии Уинстона Черчилля) в Оксфордшире (Англия), где оно выставлялось по договору аренды с Музеем Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке (США). В 2025 году трое местных жителей были осуждены за кражу. Произведение современного искусства так и не найдено. Власти предполагают, что его переплавили.

Ранее мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, принадлежавший Папе Римскому Льву XIV, ушёл с молотка в Мюнхене за 156 тысяч евро. Двухколёсное транспортное средство было подарено понтифику в сентябре текущего года и содержало его личный автограф на топливном баке.