Сожительница экс-главы ГИБДД Ставрополья получит компенсацию за конфискацию дома с золотым унитазом

Прокуратура столкнулась с правовыми сложностями при попытке конфисковать имущество экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, приговорённого к 20 годам колонии. По данным RT, суд обязал выплатить его сожительнице Елене Псел компенсацию в 11,7 миллиона рублей за знаменитый «дом с золотым унитазом», несмотря на требования ведомства изъять активы, записанные на родственников и близких осуждённого.

Кадры с обыска в особняке, где были обнаружены пачки денег и позолоченные унитазы, стали вирусными в Сети. Сам Сафонов утверждал, что проживал в доме, официально принадлежавшем Псел. После ареста экс-полковника суд наложил арест на 22 объекта недвижимости и 6 автомобилей, однако любовница гаишника заявила о намерении вернуть особняк через суд для проживания с детьми.

«Родственникам Сафонова удалось выиграть кассацию в 2023 году, и дело отправили на новый круг. Затем районный суд принял решение изъять «дом с золотым унитазом» у Елены Псел. Однако постановил выплатить ей за это компенсацию в размере 11 млн 740 тыс. рублей», — рассказал источник издания, близкий к процессу.