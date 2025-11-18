Коммунальщик из Германии косил траву и нашёл тайник с золотом на миллионы

Рабочий из тихого немецкого городка в Саксонии отправился косить траву, а вернулся фактически с историческим кладом. Обычный покос превратился для него в неожиданное приключение, когда под ногами блеснуло золото.

По данным властей муниципалитета Банневиц, сотрудник коммунальной службы заметил в ливневке что-то сверкающее и нашёл восемь тяжёлых золотых слитков. Эксперты подтвердили, что это настоящий драгоценный металл. Специалисты позже осмотрели территорию и нашли ещё два слитка – итоговая стоимость находки превысила 30 тысяч евро (более 2,8 млн рублей)

«Слитки переданы полиции, идёт проверка на предмет принадлежности находки законному владельцу», – сообщили в управлении Дрездена.

Правоохранители рассматривают все версии от случайной потери до следов старых преступлений.

Ранее Life.ru сообщал, что польские исследователи снова нашли следы легендарного «золотого поезда» нацистов. Во время георадарного обследования они заметили под землёй конструкцию, похожую на тоннель с тремя вагонами внутри. Сейчас энтузиасты пытаются получить разрешение, чтобы продолжить поиски.