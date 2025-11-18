Россия и США
18 ноября, 04:35

Мицифры запустит тест скорости интернета на «Госуслугах» с декабря

В декабре текущего года в приложении «Госуслуги» появится сервис для проверки скорости интернета. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Министерстве цифровизации России.

Пользователи смогут измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных на своих телефонах. Сервис исключит необходимость переходов по непроверенным ссылкам в поисковых системах.

Для работы нового сервиса интегрируют отечественное программное обеспечение. Это будет первый измерительный сервис подобного рода, который запускают на российском государственном портале.

