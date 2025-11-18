Мицифры запустит тест скорости интернета на «Госуслугах» с декабря

В декабре текущего года в приложении «Госуслуги» появится сервис для проверки скорости интернета. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Министерстве цифровизации России.

Пользователи смогут измерять скорость доступа в интернет и время задержки передачи данных на своих телефонах. Сервис исключит необходимость переходов по непроверенным ссылкам в поисковых системах.

Для работы нового сервиса интегрируют отечественное программное обеспечение. Это будет первый измерительный сервис подобного рода, который запускают на российском государственном портале.

Ранее РКН получил право отключать Рунет от мира с 1 марта 2026 года. Что это значит на практике? Будут ли недоступны Google и YouTube? Как работают ТСПУ? Ответы на главные вопросы читайте в материале Life.ru.