Новое письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины вызвало панику в Бельгии. Такое заявление сделала лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

По словам Филиппо, дела у премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и других сторонников активного финансирования Украины идут плохо. Он предположил, что вскоре де Вевер может высказаться из-за сложившейся ситуации.

Политик назвал ситуацию незаконной и отметил, что она может создать опасный прецедент. Это, по его мнению, приведёт не только Бельгию, но и Францию к войне с Россией.

«Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела»,— добавил он.

Как сообщал Life.ru, что глава Еврокомиссии предложила странам ЕС выделить Украине до 0,27% их ВВП в 2026 и 2027 годах. Это составит не менее 45 миллиардов евро ежегодно. В письме указано, что общий объём поддержки за два года должен достичь 90 миллиардов евро, если конфликт завершится в 2026 году.