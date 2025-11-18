В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
С аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно данным Росавиации, ранее введённые меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
На территории Пензенской области также отменён план «Ковёр» и режим «Беспилотная опасность», временный запрет на использование воздушного пространства полностью снят.
