18 ноября, 04:23

В аэропортах Саратова и Пензы сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

С аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно данным Росавиации, ранее введённые меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.

На территории Пензенской области также отменён план «Ковёр» и режим «Беспилотная опасность», временный запрет на использование воздушного пространства полностью снят.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту города Колвези в Демократической Республике Конго самолёт с министром на борту выкатился с ВПП и загорелся. Все пассажиры воздушного судна, включая министра, смогли вовремя покинуть салон.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

