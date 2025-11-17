Россия и США
17 ноября, 20:42

В Конго самолёт с министром на борту выкатился с ВПП и загорелся

В аэропорту города Колвези в Демократической Республике Конго произошел инцидент с самолётом, на борту которого находились 20 пассажиров, включая министра промышленности Луи Кабамбу. Об этом сообщает портал Actualite.

Загорелся самолёт с министром промышленности Конго на борту. Видео © X/ Nanana365

Министр Кабамбу прибыл в регион, чтобы проинспектировать ход спасательных работ на кобальтовом руднике, где из-за оползня погибли десятки человек. Все пассажиры воздушного судна, включая министра, смогли вовремя покинуть салон. Никто не пострадал, кроме багажа — он остался на борту.

Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. Он пропал с радаров без подачи сигнала о бедствии всего через несколько минут после пересечения территории Грузии. В результате инцидента погибли 20 военнослужащих.

Обложка © X/ OurEarthAffairs

