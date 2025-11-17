Россия и США
Чёрный ящик упавшего в Грузии турецкого самолёта C-130 расшифруют к концу недели

Обложка © Wikipedia / Adrian Cilia

Анализ бортового самописца турецкого военного самолёта, потерпевшего крушение в Грузии, планируется завершить к концу недели. Об этом сообщил колумнист турецкой проправительственной газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.

«Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в чёрном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершён к концу недели», — сказал Сельви.

По его словам, вероятность внешнего вмешательства в произошедшее оценивается как минимальная, что подтверждают и предварительные данные с места катастрофы.

«Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают», — добавил Сельви.

Минобороны Турции: Разбившийся в Грузии C-130 не перевозил боеприпасы

Напомним, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Борт исчез с радаров спустя 27 минут после взлёта. Точные причины авиакатастрофы устанавливаются. В результате инцидента погибли 20 турецких военных, их тела уже найдены. По одной из версий, борт был сбит.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

