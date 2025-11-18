Тяжёлый гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» трижды атаковал российского штурмовика из 114-го мотострелкового полка. Боец с позывным Решит рассказал ТАСС, что сначала по его группе работал вражеский «Мавик», после чего над позицией пролетела «бабка» и трижды сбросила боеприпасы. Несмотря на серию ударов, штурмовик продолжил выполнение задачи.

Минобороны 15 ноября объявило об освобождении населённого пункта Яблоково, где продолжают продвигаться подразделения группировки «Восток».

Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения в Запорожской области спешно сняли и вывезли оборудование для FVP-дронов, включая ретрансляторы и радары. Такой отход, по словам бойца ВСУ с позывным Флэш, связан с быстрым продвижением российских сил. Он пояснил, что когда фронт подползает вплотную, техника под вышками связи превращается в лёгкую добычу.