Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 04:48

Штурмовик РФ трижды пережил атаку тяжёлого дрона «Баба-яга»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тяжёлый гексакоптер ВСУ типа «Баба-яга» трижды атаковал российского штурмовика из 114-го мотострелкового полка. Боец с позывным Решит рассказал ТАСС, что сначала по его группе работал вражеский «Мавик», после чего над позицией пролетела «бабка» и трижды сбросила боеприпасы. Несмотря на серию ударов, штурмовик продолжил выполнение задачи.

Минобороны 15 ноября объявило об освобождении населённого пункта Яблоково, где продолжают продвигаться подразделения группировки «Восток».

Генерал раскрыл, решится ли Франция на отправку в ВСУ пилотов для истребителей Rafale
Генерал раскрыл, решится ли Франция на отправку в ВСУ пилотов для истребителей Rafale

Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения в Запорожской области спешно сняли и вывезли оборудование для FVP-дронов, включая ретрансляторы и радары. Такой отход, по словам бойца ВСУ с позывным Флэш, связан с быстрым продвижением российских сил. Он пояснил, что когда фронт подползает вплотную, техника под вышками связи превращается в лёгкую добычу.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar