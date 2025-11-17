Западные государства, вероятно, смогут предоставить Украине не более десяти обученных пилотов для истребителей Rafale. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, увеличение этой численности будет воспринято как обострение текущего конфликта, который может перерасти в полномасштабное столкновение. Генерал подчеркнул, что такой сценарий приведёт к решительному ответу со стороны России.

«У стран Запада нет большого количества пилотов, [которых они могли бы отправить на Украину]. Может быть, на пять — семь самолётов они наберут, но не более того. Ни у одного западного государства нет возможности выделить более 10 летчиков для участия в боевых действиях», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

По мнению Попова, отправка более десяти пилотов повлечёт за собой серьёзные последствия для западных стран, поскольку потребует задействования собственных резервов, что, в свою очередь, станет сигналом о возможной глобальной конфронтации, как минимум, в европейском регионе. В этом случае, отметил генерал, Россия продемонстрирует свою силу, и ситуация для них станет крайне неблагоприятной.

Напомним, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с предупреждением о возможной поставке истребителей Rafale Украине. Политик заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце может объявить о передаче боевых самолётов. Так и произошло. Сегодня, 17 ноября, глава киевского режима и Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, включая истребители Rafale.