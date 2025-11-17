Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 13:49

Генерал раскрыл, решится ли Франция на отправку в ВСУ пилотов для истребителей Rafale

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Западные государства, вероятно, смогут предоставить Украине не более десяти обученных пилотов для истребителей Rafale. Такое мнение выразил заслуженный военный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, увеличение этой численности будет воспринято как обострение текущего конфликта, который может перерасти в полномасштабное столкновение. Генерал подчеркнул, что такой сценарий приведёт к решительному ответу со стороны России.

«У стран Запада нет большого количества пилотов, [которых они могли бы отправить на Украину]. Может быть, на пять — семь самолётов они наберут, но не более того. Ни у одного западного государства нет возможности выделить более 10 летчиков для участия в боевых действиях», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

По мнению Попова, отправка более десяти пилотов повлечёт за собой серьёзные последствия для западных стран, поскольку потребует задействования собственных резервов, что, в свою очередь, станет сигналом о возможной глобальной конфронтации, как минимум, в европейском регионе. В этом случае, отметил генерал, Россия продемонстрирует свою силу, и ситуация для них станет крайне неблагоприятной.

Военный эксперт объяснил, почему французские истребители Rafale не помогут Украине
Военный эксперт объяснил, почему французские истребители Rafale не помогут Украине

Напомним, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с предупреждением о возможной поставке истребителей Rafale Украине. Политик заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце может объявить о передаче боевых самолётов. Так и произошло. Сегодня, 17 ноября, глава киевского режима и Макрон подписали декларацию о поставках Киеву военного оборудования, включая истребители Rafale.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Франция
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar