Три года живущий в консульстве в Сиднее россиянин жалуется на «тюремные» условия

Проживающий в консульстве России в Сиднее пророссийский активист Семён Бойков, известный как Aussie Cossack («Австралийский казак»), пожаловался на «тюремные» условия в дипмиссии. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Я ни дня не чувствовал себя желанным гостем в этом здании», — сказал Бойков.

Россиянин утверждает, что практически не может покидать свою комнату и передвигается по зданию только с охраной. Ему также запретили крестить сына в представительстве. Бойков считает, что его хотят вынудить уйти, но он категорически отказывается это делать.

Бойков скрывается в консульстве с декабря 2022 года после того, как австралийские власти обвинили его в нападении на пенсионера на проукраинской акции.

